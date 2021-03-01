Мать избила до смерти 3-летнюю дочь: дело переквалифицировали

В Петропавловске полицейские переквалифицировали уголовное дело в связи со смертью трехлетней девочки, избитой собственной матерью, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

27 февраля в Петропавловске скончалась девочка, доставленная в детскую областную больницу с телесными повреждениями. Врачи боролись за ее жизнь с 17 января. Избитая матерью трехлетняя девочка скончалась в Петропавловске

Ранее по факту причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении заведомо несовершеннолетней, было начато досудебное расследование по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В связи со смертью девочки состав уголовного правонарушения переквалифицирован на часть 3 статьи 106 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет, - пояснили в полиции.

За совершение данного преступления задержана мать ребенка 1998 года рождения, в отношении которой избрана мера пресечения - содержание под стражей. Подозреваемая находится в следственном изоляторе