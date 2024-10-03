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В Алматинской области мать до смерти избила ребенка

В Алматинской области женщина до смерти избила ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 12:15 Фото: pxhere
В Казнете появилась информация о страшной трагедии, произошедшей в поселке Боралдай Алматинской области. Согласно распространяемому сообщению, женщина до смерти забила своего ребенка с инвалидностью. В пресс-службе региональной полиции Zakon.kz рассказали, что возбуждено уголовное дело.

Также, по данным правоохранителей за 3 октября 2024 года, подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания (ИВС).

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления".Пресс-служба ДП Алматинской области

Другие подробности неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области более 4 месяцев искали трехлетнюю Айю-Софию из села Куш. Ее нашли мертвой. В убийстве подозревают мать и ее сожителя. Оба находятся под стражей.

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