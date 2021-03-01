В Арыси возобновили работы по утилизации боеприпасов

В Арыси с 1 марта продолжились работы по утилизации фрагментов боеприпасов, передает zakon.kz.

По информации Минобороны, в Арысь прибыл сводный инженерно-саперный отряд, укомплектованный профессиональными и опытными саперами. Военные оснащены необходимой специальной техникой и экипировкой. Развернут полевой госпиталь.

Основные усилия саперов направлены на обеспечение безопасности местного населения. С учетом активизации сельскохозяйственных работ будет продолжено обследование прилегающих к городу посевных площадей и пастбищ, - сообщили в Минобороны.

Как отмечается, фрагменты и предметы в случае обнаружения будут транспортироваться в специально оборудованное место (полигон) и уничтожаться. Продолжится процесс вывоза оставшихся боеприпасов, не представляющих опасности. Отдельные элементы будут утилизированы на территории складов с соблюдением установленных мер безопасности.

Как показывает опыт работ 2020 года, практически все обнаруживаемые предметы и фрагменты не представляют опасности. Несмотря на это, в целях безопасности местных жителей Министерством обороны проводится широкая разъяснительная работа среди населения о порядке действий при обнаружении неизвестных предметов, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в зимнее время в связи с ухудшением погодных условий и промерзанием грунта деятельность военных саперов по утилизации боеприпасов была приостановлена. При этом работы по уборке территории складов, сбору фрагментов, сортировке металлолома продолжались.

В постоянной готовности к немедленному реагированию на заявки местных жителей находились мобильные группы.