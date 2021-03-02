Чиновников будут наказывать за рост цен на продукты

С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 2,4%. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

Больше всего рост цен показали импортозависимые продукты, товары с высоким экспортным спросом, а также овощи, традиционно дорожающие в межсезонье. Их вклад в общем росте составил 2 процентных пункта, - рассказал Султанов.

Министр отметил, что цены на продовольственные товары зависят не только от баланса производства и потребления, но и доли импортируемой и экспортируемой продукции. В связи с этим он поручил министерству сельского хозяйства совместно с исполнительными органами регионов максимально наращивать производство.

Объемы запасов стабфондов недостаточны, то есть сформировано 25,4 тыс. тонн на сумму 3,7 млрд тенге. Их интервенции составляют всего от 0,2% до 1,4% от общего потребления. Это практически не оказывает должного влияния на цены. Также неэффективно формируются сами запасы стабфондов, - подчеркнул глава Минторговли.

При этом рыночные инструменты, по словам Султанова, показали свою эффективность.

На сегодняшний день из местных бюджетов выделено 21,9 млрд тенге. Механизм является действенным, однако для существенного влияния на рынок требуется расширение финансирования. Необходимо увеличить удешевленные кредиты сетям до 50 млрд тенге, сопроводив в "ручном режиме" контракты с отечественными производителями, - поручил он.

Министр добавил, что необходимо разработать конкретные предложения для местных исполнительных органов в разрезе регионов и товаров по установлению встречных обязательств к мерам господдержки.

По итогам анализа работы регионов за первый квартал министерством будет внесена информация о проделанной работе, в случае отсутствия конкретных результатов, нами будет инициирован вопрос о привлечении к ответственности курирующих заместителей акимов регионов, - заключил Бахыт Султанов.

Тамила Языкова, Нур-Султан