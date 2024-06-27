Как будут наказывать чиновников за нарушение запрета об азартных играх

В кулуарах сената 27 июня вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев рассказал, какая ответственность предусмотрена для чиновников за нарушение запрета играть в азартные игры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, если госслужащий или военнослужащий примет участие в азартной игре или сделает ставку в букмекерской конторе, то в этом случае по отрицательным мотивам он будет освобожден от занимаемой должности.

Также вице-министр уточнил, что чиновники будут проходить проверку на ресепшене игорных заведений, даже если они пришли туда, чтобы посетить ресторан.

"Они находятся в одном едином комплексе и там вход один. Прежде чем зайти в ресторан и воспользоваться услугами общепита или мест размещения, госслужащий должен будет пройти соответствующую проверку на ресепшене. В этом случае это будет считаться посещением игорного поведения. В отношении него будут приниматься те же меры дисциплинарного характера, которые предусмотрены в законопроекте", – озвучил Мирас Тулебаев.

Помимо этого, он напомнил, что данная норма вводится для того, чтобы моральный и этический облик государственного служащего не был какими-либо образом дискредитирован.

"Будет проводиться мониторинг социальных сетей, интернет-пространства на предмет участия госслужащих в азартных играх (...) Норма о запрете чиновникам играть в азартные игры полностью согласуется с петицией, которая была инициирована общественным активистом, председателем общественной организации "Әділдік жолы" Дидаром Смагуловым. За короткий срок эта петиция была рассмотрена нашим Министерством туризма и спорта. Единогласно все члены рабочей группы приняли решение ее в полном объеме удовлетворить", – резюмировал Мирас Тулебаев.

Ранее депутаты сената рассмотрели и одобрили в двух чтениях закон, которым госслужащим запрещается делать ставки. Документ направили на подпись главе государства.