Армения в политическом кризисе: есть ли выход?

Решение премьер-министра Армении отправить в отставку замначальника Генштаба Тирана Хачатряна запустило цепь событий, которые привели к очередному обострению политического кризиса в стране. Разногласия между политическим руководством и военными накалило обстановку, чем воспользовалась оппозиция в очередной попытке добиться отстранения Никола Пашиняна от власти. Ситуацию в стране прокомментировала эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик, передает zakon.kz

По ее мнению, одной из видимых причин, а скорее поводом для нынешнего этапа кризиса, стали громкие высказывания главы Армении с критикой эффективности российских ракетных комплексов "Искандер-М".

Для Москвы "восстановление правды" и признание качества российских вооружений сразу стало вопросом принципа, спровоцировав официальное заявление Минобороны РФ с критикой заявления Пашиняна. Этим не преминула воспользоваться армянская оппозиция, обвиняющая правительство в некомпетентности и охлаждении отношений с Москвой. В конечном итоге пресс-служба премьера Армении была вынуждена сделать заявление, что причиной высказывания Пашиняна стала "дезинформация по поводу состояния ракетных комплексов", - пояснила эксперт.

Тем не менее, сняв угрозу возникновения политической напряженности с союзником по ОДКБ, правительство не смогло предотвратить расшатывания внутриполитической ситуации.

Заявление Генштаба Вооруженных сил Армении с требованием немедленной отставки Никола Пашиняна стало сигналом к действию для оппозиции. И хотя Министерство обороны Армении в итоге потребовало не вовлекать военных в политические процессы, оппозиция уже успела воспользоваться возможностью добиться своей цели при помощи методов "уличной демократии".

Новая Конституция и новые выборы

Протесты в Ереване не прекращаются на протяжении уже нескольких последних дней. Оппозиция собирает своих сторонников, которые разбили палаточный лагерь и даже на некоторое время смогли проникнуть в одно из правительственных зданий, расположенных в центре столицы.

Однако опыт Пашиняна в оппозиции позволяет ему хорошо понимать механику организации протестных митингов. Не дожидаясь возможности решить конфликт в стенах парламента, премьер организовал массовый контр-митинг своих сторонников, где извинился перед гражданами страны и признал ошибки действующего правительства, - сказала Пархомчик.

Она отметила, что в качестве выхода из сложившейся политического кризиса глава кабинета министров предложил инициировать процедуру референдума по новой Конституции и призвал оппозицию идти на досрочные парламентские выборы.

Предложение провести внеочередные парламентские выборы звучали также и от оппозиционного блока. Противники Пашиняна ранее уже предлагали подписать документ, согласно которому, в случае отставки премьер-министра оппозиция не будут выдвигать своего кандидата на голосовании в парламенте, тем самым открывая возможность для проведения досрочных выборов, – отметила она.

По словам эксперта ИМЭП, пока остается неясным, в какие временные рамки могут пройти новые выборы, в отношении референдума по Конституции были названы более конкретные сроки. Так, глава Армении предложил инициировать принятие новой Конституции или принять поправки в октябре 2021 г. Главным вопросом, который будет вынесен на голосование, станет возврат к президентской форме правления.

По мнению нынешнего руководства Армении, принятая в 2015 г. Конституция, закрепившая переход к парламентской республике, не смогла помочь стране избежать кризиса. В этой логике изменение Основного закона будет способствовать возращению политической стабильности в стране.

В целом, итоги поражения в войне за Карабах крайне негативно сказались на позициях действующей власти. На этом фоне решение Пашиняна об отстранении от должности главы Генштаба предсказуемо спровоцировало очередной политический кризис в стране. Военные не желают отвечать за допущенные провалы, хотя, очевидно, что ответственность за поражение в войне лежит на них не в меньшей степени, чем на гражданской власти, - полагает Пархомчик.

В итоге, по ее словам, политическому истеблишменту Армении придется продолжить непростые поиски выхода из кризиса, который грозит закончится очередной революцией или переворотом.