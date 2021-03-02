Школьник покончил с собой из-за издевательств одноклассников в Нур-Султане 

В Казахстане отсутствуют механизмы социально-психологической работы с отдельными группами несовершеннолетних, склонных к буллингу. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Кожаева, такие негативные явления, как троллинг или буллинг, имеют место и в обществе, особенно среди подростков.

Более чем в 80 % случаев детского суицида причины невозможно установить, в связи с чем не исключается вероятность наличия у них психологических травм, связанных с систематическими обидами, в том числе со стороны сверстников, - сказал он.

В качестве примера представитель МВД привел случай, когда в 2019 году в Нур-Султане 12-летние школьники систематически оказывали давление на своего одноклассника путем троллинга в соцсетях.

Они говорили, что он не умеет играть в футбол. Один из одноклассников высказался в отношение потерпевшего "лучше бы ты повесился".

В результате мальчик покончил жизнь самоубийством.

Привлечь виновных лиц к ответственности за доведение до самоубийства не представилось возможным, так как они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, - посетовал Кожаев.

Он добавил, что на сегодня в Казахстане отсутствуют механизмы социально-психологической работы с отдельными группами несовершеннолетних, склонных к буллингу. При этом вице-министр отметил, что МВД поддерживает законодательное закрепление понятия "буллинг".

С введением этого определения педагоги будут проходить специальное обучение, на образовательные учреждения будет возложена обязанность более глубже изучать, устанавливать и предупреждать, а также будет оказываться психологическая помощь жертвам буллинга. Введение понятия, определяющего указанное явление в национальное законодательство, позволит обозначить круг проблемных вопросов и комплексно подходить к их решению, - уточнил представитель ведомства.

Какая борьба с буллингом ведется на уровне школ:

- в Великобритании педагоги проходят специальную подготовку с целью предотвращения всех форм кибербуллинга;

- во Франции учителя следят за блогами учеников и помогают жертвам, агрессорам же грозит исключение из школы;

- в Канаде разработкой методики предотвращения кибербуллинга в отношении школьников занимается крупная организация, в которую входят 130 ученых-исследователей и 62 национальные молодежные организации (Promoting Relationships and Eliminating Violence Network (PREVNet);

- в Японии с 2013 года действует закон о развитии мер предотвращения издевательств. Каждая школа обязана самостоятельно выработать основы школьной политики по предотвращению издевательств, создать внутреннюю общественную структуру с целью профилактики буллинга.

Оксана Скибан, Нур-Султан