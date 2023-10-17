Российский школьник порезал ножом одноклассника во время занятий
Фото: pixabay
В Ижевске школьник несколько раз ударил ножом одноклассника, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации управления СК РФ, инцидент произошел во время занятий. На уроке 14-летний 8-классник напал на знакомого с ножом. После этого пострадавшего направили в больницу. Состояние подростка оценивается как тяжелое.
"В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении управления.
На месте также работали следователи. Они осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что полиция вмешалась в конфликт между учителем и школьником в Актау.
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