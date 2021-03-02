Житель ЗКО поджег себя в здании маслихата

Мужчина совершил самоподжог в здании маслихата ЗКО, сообщает zakon.kz.

По данным портала "Мой ГОРОД", это произошло 2 марта в 16.40.

Как отмечает пресс-служба департамента полиции, житель ЗКО, находясь в здании областного маслихата, облил себя бензином и совершил самоподжог.

По предварительным данным, 46-летний мужчина не согласен с решением управления здравоохранения. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Мужчина жив, получил ожоги. Остальные люди не пострадали, - сообщили в полиции.

В пресс-службе управления здравоохранения пообещали позже прокомментировать инцидент.