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События

Две школьницы забеременели в ЗКО

беременность в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 18:26 Фото: pixabay
Пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО заявила о том, что в 2025 году зарегистрировано два случая беременности несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", за последние пять лет по области забеременели 12 девочек подростков, из них семь случаев зарегистрировано в Уральске. Согласно опубликованной статистике, в 2020 году – один случай, 2021 году – три случая, 2022 году – три случая, 2023 году – два случая, 2024 году – три случая.

Отмечается, что начиная с 2023 года возраст самых молодых мамочек – 15 лет.

"При подростковой беременности могут возникнуть осложнения, такие как повышенный риск эклампсии, послеродового эндометрита и системных инфекций. При ранней беременности чаще рождаются дети с низкой массой тела, недоношенными и тяжелыми неонатальными осложнениями. Часто подростковая беременность заканчивается абортом. Аборт, особенно первый, чреват самыми разными осложнениями, вплоть до бесплодия", – дополнили в ведомстве.

По данным Минздрава, в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости профилактики ранней беременности у подростков. По данным ВОЗ, беременность, ее прерывание и роды в подростковом возрасте являются одними из основных причин материнской и детской смертности в мире. Также рано забеременевшие девушки теряют возможность получать образование, становятся отодвинутыми от социума и имеют повышенные риски для своего здоровья.

По медицинским показателям ранней считается беременность, наступившая у девочки в возрасте до девятнадцати лет. Самый частый возраст для подростковой беременности – 15-17 лет. Как отмечают медики, только к восемнадцати годам организм девушки уже достаточно сформирован и полностью готов к вынашиванию и рождению ребенка. Поэтому беременность и роды в юном возрасте могут быть опасными как для жизни мамы, так и для малыша.

Ранее сообщалось, какие регионы лидируют по этому показателю.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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