Лобовое столкновение двух джипов: появилось видео с места ДТП в Костанайской области

В результате лобового столкновения двух джипов в Костанайской области погибли семь человек, передает zakon.kz.

Как сообщает alau.kz, появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло между селами Новонежинка и Лаврентьевка Аулиекольского района.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в автомобиле Lexus находились три человека, в Pajero - четыре. Все погибли на месте происшествия.

На вызов выехали две бригады скорой помощи. Констатировали смерть всех участников аварии. Семь человек (трое мужчин в Lexus и четверо (мужчина и три женщины) в Mitsubishi) погибли на месте. Они получили травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Костанайской области.

В ведомстве отметили, что на данный момент личность установлена у пятерых погибших.

Также установлено, что Lexus направлялся в Нур-Султан из Костаная, водитель Pajero двигался в сторону областного центра. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры области, - уточнили в пресс-службе областной полиции.