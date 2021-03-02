В каких заведениях Алматы будут впускать по QR-коду

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление "О реализации пилота по внедрению мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства в городе Алматы", передает zakon.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения города Алматы, постановляю; начать реализацию пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства в городе Алматы: фитнес-клубы;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

боулинг клубы, - говорится в постановлении.

Согласно документу, Управлению предпринимательства и инвестиций Алматы, Палате предпринимателей "Атамекен" Алматы главсанврач постановил:

определить перечень объектов предпринимательства, участвующих в реализации пилота по внедрению "Ashyq", согласно пункту 1 настоящего постановления;

еженедельно обновлять и предоставлять в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы информацию с указанием объектов предпринимательства, участвующих в реализации пилота по внедрению "Ashyq", согласно пункту 1 настоящего постановления;

информировать население, физических и юридических лиц о необходимости использования "Ashyq", доступного для скачивания в AppStore и PlayMarket для входа на объекты предпринимательства, участвующим в пилоте с ресепшеном в Алматы.

Как следует из постановления, на объектах предпринимательства, участвующих в пилоте по внедрению "Ashyq", применяются следующие критерии ограничения работы социально-экономических объектов:

при повышенном уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией ("красная" зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией ("желтая" зона), установленные Главным государственным санитарным врачом РК;

при умеренном уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией ("желтая" зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией ("зеленая" зона), установленные Главным государственным санитарным врачом РК.

Субъектам предпринимательства, участвующим в пилоте по внедрению Ashyq", согласно документу, обеспечить деятельность с соблюдением следующих требований:

1) компьютерные клубы (допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше):

в "желтой" зоне: при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12:00 до 24:00;

в "зеленой" зоне: при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12:00 до 24:00;

2) боулинги:

в "желтой" зоне: при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12:00 до 24:00;

в "зеленой" зоне: при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12:00 до 24:00;

3) допуск посетителей на объекты предпринимательства, участвующих в пилоте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя:

"зеленый" статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

"синий" статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

"желтый" статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

"красный" статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19;

при отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

Недопуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления Главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года № 67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан". При выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый", "красный" информировать Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, - отмечается в постановлении.

Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.