Три профессии будущего назвал миллиардер

Экс-владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог", миллиардер Рубен Варданян заявил, что из-за трансформации бизнес-сообщества в мире появляются новые профессии, аналогов которым не было раньше, но которые играют важнейшую роль в организации бизнес-процессов, передает zakon.kz.

Мы пришли к этапу, когда профессии, к которым все привыкли, например, финансовый директор, главный юрист или главный комплаенс, ставят вопрос: а что вообще эти люди должны делать? Где они найдут себя в мире? Поэтому, мне кажется, появляются несколько новых профессий, возникающих из-за изменений сообщества, - рассказал он в интервью телеканалу РБК.

В качестве примера бизнесмен привел профессию, названную им "толмач", - человек, который будет выступать переводчиком "с русского на русский", объяснять специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг между другом.

Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, я не знаю, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать, - пояснил Варданян.

В качестве еще одного профессионала будущего миллиардер назвал "синтезатора данных": специалиста, который будет оперировать гигантскими объемами информации, анализировать их и находить им применение.

Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это будет вообще называться "специалист по взаимодействию талантливых людей". Все это будет меняться и с точки зрения названия должностей, и с точки зрения функционального наполнения профессий, - считает бизнесмен.