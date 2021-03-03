Илон Маск создаст собственный город

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что сейчас создает новый город в штате Техас, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас, - написал он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Предприниматель рассказал, что у его города площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, Маск отметил, что в городе будут "очень" хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул "дожа".

В декабре прошлого года Маск переехал из Калифорнии в Техас. Миллиардер пояснил, что в Техасе строится новый завод Tesla, и раскритиковал политику калифорнийских властей относительно предпринимателей. По словам Маска, ранее авиастроительные компании, как и многие другие, перенесли свою деятельность из Калифорнии в другие штаты.

В столице штата Техас — городе Остин — находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, а в прибрежной деревне Бока-Чика расположен объект SpaceX. До переезда основным местом жительства бизнесмена считался Лос-Анджелес. Решение переехать Маск мог принять из-за высокого подоходного налога в Калифорнии, а переезд в Техас может сэкономить миллиарды долларов.