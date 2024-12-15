Илон Маск решил создать город в Техасе

Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас. Теперь он официально обратился к местным властям, чтобы ему разрешили создать город, сообщает Zakon.kz.

"Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейс, штат Техас", – написал он в соцсети X.

Маск также опубликовал копию письма компании на имя местного судьи с просьбой провести голосование по приданию статуса города одноименному космодрому в Техасе (Starbase, космическая база), откуда SpaceX осуществляет запуски ракет. На базе сейчас проживают сотни сотрудников компании.

SpaceX HQ will now officially be in the city of Starbase, Texas! https://t.co/zpN4t3mJQT — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2024

Это не первый раз, когда была озвучена идея превращения Старбейса в собственный город. Маск предлагал это еще в 2021 году. Объект расположен на южной оконечности Техаса на пляже Бока-Чика, недалеко от границы с Мексикой.

Ранее стало известно, что американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $400 млрд. Капитал генерального директора Tesla и SpaceX достиг $439,2 млрд, установив новый рекорд среди участников индекса миллиардеров Bloomberg.