Цифровой паспорт в Казахстане уже получили почти 2 тыс. бутылок водки, виски и вина

В Казахстане реализуется пилотный проект по цифровой маркировке алкоголя. В нем принимают участие 3 казахстанских производителя и 4 импортера, передает zakon.kz.

В рамках пилота кодом DataMatrix уже промаркированы 200 бутылок водки "QAZAQ ELI", 841 бутылка водки "Айдабульская", 360 бутылок виски "Ballantine's Scotch Whisky", 300 бутылок вина "Chateau Minvielle" и ряддругой продукции. Центр развития цифровой экономики

Как отмечается, информация о каждой бутылке вносится в Информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров (ИСМПТ) с целью получения Data Matrix кода. В нем "зашита" цифровая информация о производителе, импортере, серийном номере партии товара и прочие сведения, необходимые для контроля за его перемещением. Код Data Matrix благодаря криптозащите невозможно подделать.

Это позволяет проследить путь каждой бутылки от производителя до конечного потребителя и избежать использования некачественной и контрафактной продукции.

Пилотный проект по маркировке алкоголя стартовал еще в июне 2019 года и будет продолжаться до 30 сентября 2021 года.

На данный момент в пилоте участвуют заводы "Кокшетауские минеральные воды", "Бахус", "Натур продукт", а также импортеры "Перно Рикар Казахстан", "Альди и К", "Казахстан Вайн энд Спиритс", "Мартини Бакарди".

Маркировка алкогольной продукции имеет свои особенности. В частности, каждая бутылка имеет еще и учетно-контрольную марку (УКМ). Поэтому мы наносим код Data Matrix на нее, - отметила генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева.

Введение обязательной цифровой маркировки алкоголя для всех участников оборота данной группы товаров в РК планируется в первом полугодии 2022 году.

Данная мера станет системным решением проблем по "обелению" рынка и сокращению теневого оборота. По оценкам экспертов теневой рынок алкоголя в Казахстане составляет около 25%.

Мы постоянно читаем новости в СМИ о выявлении контрафактной алкогольной продукции. На прошлой неделе, например, на территории Алматинской области разоблачили подпольный водочный завод. Обнаружено более 170 тыс. бутылок, у которых были подделаны учетно-контрольные марки, и они не проходили сертификацию. То есть продукция была потенциально опасна для здоровья людей. И это не единичный случай. Цифровая маркировка – это отличная мера по борьбе с нелегальными производителями. После ее введения поддельная продукция просто не сможет поступить в розницу и быть проданной, - сказал управляющий директор Центра Нуржан Баекеев.

Маркировка товаров является межнациональным проектом, реализуемым на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Обязательная маркировка в РК уже введена с 1 октября 2020 года для ряда табачных изделий. Недавно также завершился пилотный проект по маркировке обуви.

На данный момент также реализуются "пилоты" по цифровой маркировке фармпрепаратов, молочной продукции и товаров легкой промышленности.