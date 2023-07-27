В Казахстане штрафуют за вейпы и электронные сигареты без цифровой маркировки

С 13 июля 2022 года за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки предусмотрен штраф с конфискацией товара. С начала года изъяты вейпы и электронные сигареты на 6,1 млрд тенге.

С 1 октября 2020 года на все табачные изделия распространяется цифровая маркировка, которая в 2022 году заменила функцию акцизной марки.

Согласно статьи 283 Кодекса об административных нарушениях от 13 июля 2022 года за продажу табачной продукции без цифровой маркировки предусмотрены следующие меры наказания:



"Оборот подакцизных товаров без средств идентификации, а равно со средствами идентификации неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации, влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (153 150 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 150 МРП (459 450 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 200 МРП (612 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 500 МРП (1 531 500 тенге), с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения, а также с лишением лицензии".

Напомним, в этом месяце вейпы и электронные сигареты на 6,1 млрд тенге изъяли сотрудники таможенного поста "Алаколь" на границе с Китаем.

Основанием для задержания товаров и транспортных средств явилось отсутствие документов и декларации товаров при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС. За данные нарушения перевозчик привлечен к административной ответственности.

Также в Улытауской области выявлена и изъята нелегальная табачная продукция на 89 млн тенге. В ходе проведенных совместных мероприятий было установлено, что житель города Сатпаев "Р" незаконно занимался хранением и реализацией табачных изделий (сигареты), без средств идентификации. По результатам было выявлено более 141 тыс. пачек сигарет марок "Prestige", "Oris", "Craven A", "Manchester", "Zumerret", "Milano", "Mondeo", "Platinum", "Winston", "Oskar", "Mac" на общую сумму свыше 89 млн. тенге.

Напомним, в прошлом году совместно с департаментом государственных доходов Единый оператор провел обучающие семинары по работе в системе цифровой прослеживаемости для представителей оптово-розничной торговли табачной продукции в 18 городах Казахстана. В течение двух месяцев обучающие семинары посетили свыше 800 предпринимателей, бухгалтеров и представителей объединенных групп. В ходе семинара участникам рассказали, как работать в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, и обучили работе в мобильном приложении для бизнеса Naqty Sauda Akt, с помощью которого предприниматели могут получать и подтверждать документы посредством телефона.

На сегодняшний день в Казахстане обязательная цифровая маркировка и прослеживаемость внедрена в 3 товарных группах: табачные изделия, обувь и лекарства.

Ознакомиться с правилами маркировки табачных изделий здесь. Справки по телефону: 8 800 080 6565 (круглосуточный контакт-центр).