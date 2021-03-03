Депутат Нуркина: Надо продолжить строительство арендного жилья для работающей молодежи

На пленарном заседании Мажилиса член фракции партии "Nur Otan" Айгуль Нуркина обратились к премьер-министру страны Аскару Мамину с запросом относительно обеспечения жильем работающей молодежи, сообщает zakon.kz.

Депутат напомнила, что по поручению Елбасы Н.А. Назарбаева с 2019 года в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент работающей по наиболее востребованным специальностям молодежи предоставляется арендное жилье. За это время молодым специалистам и молодым семьям было выдано порядка 4 тысяч квартир. В текущем году в этих городах планируется выдать еще 3 тысячи квартиры.

Член парламентской фракции партии "Nur Otan" отметила также, что правительство, согласно Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы партии "Путь перемен: достойную жизнь каждому!", планирует продолжить эту работу на ежегодной основе до 2025 года.

Однако в Государственной программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы средств на строительство арендных квартир для работающей молодежи с 2022 года не предусмотрено, - заявила мажилисмен.

Для разрешения данной ситуации депутаты предлагают внести изменения в госпрограмму в части пролонгации финансирования строительства арендных квартир для работающей молодежи до 2025 года.