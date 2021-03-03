Задержание ОПГ попало на видео

В СКО задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с областной прокуратурой пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся контрабандой автомашин.

Организаторы поставляли автомашины по подложным таможенным документам под видом запасных частей из России на территорию Казахстана.

В ходе обыска склада обнаружены и изъяты 60 автомобилей (54 легковых, 6 грузовых), документы, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные техпаспорта и государственные номерные знаки РФ, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет порядка 650 млн тенге.

В отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком до 2-х месяцев.Проводится досудебное расследование.