Кадры жесткого задержания в Алматы попали на видео

Полицейские изъяли более 24 кг конопли в Алматы. Подробно о спецоперации рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что на экологическом посту полицейские остановили автомобиль Toyota под управлением 59-летнего жителя Алматы.

"При санкционированном обыске по месту его проживания в Наурызбайском районе на приусадебном участке полицейские обнаружили и изъяли 13 кустов конопли. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого наркотического вещества составил 24 кг 680 г". Пресс-служба ДП Алматы

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Досудебное расследование продолжается". Пресс-служба ДП Алматы

