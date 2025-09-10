#АЭС в Казахстане
События

Кадры жесткого задержания в Алматы попали на видео

Алматы, силовики, наркопреступность, кадры задержания,, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:08 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Полицейские изъяли более 24 кг конопли в Алматы. Подробно о спецоперации рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что на экологическом посту полицейские остановили автомобиль Toyota под управлением 59-летнего жителя Алматы.

"При санкционированном обыске по месту его проживания в Наурызбайском районе на приусадебном участке полицейские обнаружили и изъяли 13 кустов конопли. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого наркотического вещества составил 24 кг 680 г".Пресс-служба ДП Алматы

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Досудебное расследование продолжается".Пресс-служба ДП Алматы

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана 5 сентября 2025 года заявил об изъятии крупнейшей партии кокаина в истории страны. По подозрению в причастности к организации наркоканала были задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
