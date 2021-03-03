Очередная финансовая пирамида. Вкладчиков обманули на 70 млн тенге 

В Акмолинской области полицейские установили мошенницу, которая с помощью интернет-ресурсов организовала денежную пирамиду, сообщает zakon.kz.

В Кокшетау с заявлением в полицию обратилась 65-летняя женщина. С ее слов, малознакомая женщина обманным путем с помощью интернет-ресурсов завладела денежными средствами на сумму 63 тысячи тенге.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 190 ч.2 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 48-летняя жительница Кокшетау в 2020 году по WhatsApp создала группу, чтобы организовать денежную пирамиду. Ее жертвами стали около 20 человек из городов Актау, Жанаозен, Нур-Султан, Павлодар и других. Общая сумма ущерба, причиненного людям, составила более 70 млн тенге. Свою вину женщина признала, - сообщили в полиции.

12 февраля стало известно, что очередное громкое дело с финансовыми пирамидами расследуют в Алматы. Около 15 тыс. казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды.