Прокурор и полицейский не получили взятки. Деньгами наградили их "жертв"

О раскрытых фактах взяточничества в Карагандинской и Атырауской областях рассказал следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров, передает zakon.kz.

Департамент по Карагандинской области по заявлению гражданина Дудко изобличил в совершении тяжкого коррупционного правонарушения руководителя отдела строительства Шахтинска Алиева и директоров подрядной организации Хан и Цой.

Они подстрекали Дудко к даче взятки сотрудникам прокуратуры в сумме 3,9 млн тенге за прекращение уголовного дела по факту хищения, выделенного на стройку многоэтажного жилого дома. По приговору суда все трое признаны виновными по хищению и даче и осуждены на срок от 8 до 10 лет. После вступления приговора в законную силу в январе 2021 года гражданину Дудко выплатили 390 тыс. тенге в качестве вознаграждения за сообщение о коррупционном преступлении, - сообщил Бигайдаров.

Другой факт зафиксирован в Атырауской области.

Изобличен в получении взятки на сумму 1,5 млн тенге начальник отдела областного Департамента полиции Досанов. Он вымогал взятку у директора ТОО за беспрепятственный вылов и реализацию рыбы и общее покровительство ее предпринимательской деятельности. Приговором суда Досанов осужден к 3,6 годам лишения свободы. Заявительница получила вознаграждение в сумме 194 тыс. тенге, - добавил Бигайдаров.

Он напомнил, какие суммы вознаграждения полагаются за сообщения о фактах коррупции.