В Казахстане появятся ветераны дипломатической службы

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дипломатической службе Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Закон направлен на повышение социальной защиты дипломатов, в связи с чем в законе будет закреплено понятие "ветеран дипломатической службы Республики Казахстан".

К данной категории будут отнесены лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет, в том числе 15 лет работы в органах дипломатической службы Казахстана. При этом ветеранам дипломатической службы, занимавшим должность Чрезвычайного и полномочного посла или Постоянного (Полномочного) представителя при международных организациях, либо имеющим дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла, ежемесячно будет выплачиваться денежная выплата в порядке и размерах, определяемых Правительством.

Кроме того, будет ужесточен отбор кандидатов в дипломаты. Желающие работать в МИДе должны будут знать иностранный язык.