Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане появилась гидрогеологическая служба

В Казахстане появилась гидрогеологическая служба, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:05 Фото: pxhere
Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" создана в Казахстане. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении главы правительства за 30 апреля 2024 года, новая служба проведет полную инвентаризацию месторождений и участков подземных вод, а также водозаборных гидрогеологических скважин.

В результате чего должна быть сформирована обширная база данных, охватывающая более чем 4300 разведанных месторождений и участков подземных вод, эксплуатационные запасы которых включены в государственный баланс.

Наряду с этим "Казгидрогеология" займется комплексной цифровизацией гидрогеологической отрасли с внедрением автоматизированной системы мониторинга подземных вод.

"В рамках деятельности новой службы планируется также осуществить поисково-разведочные работы для увеличения объемов располагаемых подземных водных ресурсов в вододефицитных регионах Казахстана. При этом на постоянной основе будет проводиться работа по обеспечению населения и отраслей экономики подземной водой, в том числе для целей орошения", – говорится в официально сообщении.

Еще среди планов, подчеркивают специалисты, лицензировать деятельность по поиску, разведке подземных вод и бурению гидрогеологических скважин, а также провести практические работы по использованию геотермальных ресурсов подземных вод (альтернативный источник энергии) для нужд теплоэнергетики, тепличных и рыбоводческих хозяйств.

"Обозначенные меры позволят эффективно решать управленческие задачи в области водохозяйственной деятельности на всех уровнях", – заключили в пресс-службе.

О планах создания службы сообщалось в начале апреля 2024 года.

Кроме того, 12 февраля стало известно о том, что стране разработан новый Водный кодекс.

Читайте также

В Алматы ветерану ВОВ помогут исполнить мечту
В Алматы ветерану ВОВ помогут исполнить мечту
Аким района Шымкента, штраф, госзакупки, нарушения
На акима района в Шымкенте составили сразу девять протоколов
Телемарафон, Казахстан
Общенациональный телемарафон стартовал в Казахстане
Анастасия Московчук
Олжас Бектенов Правительство РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: