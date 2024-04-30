В Казахстане появилась гидрогеологическая служба

Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" создана в Казахстане. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении главы правительства за 30 апреля 2024 года, новая служба проведет полную инвентаризацию месторождений и участков подземных вод, а также водозаборных гидрогеологических скважин.

В результате чего должна быть сформирована обширная база данных, охватывающая более чем 4300 разведанных месторождений и участков подземных вод, эксплуатационные запасы которых включены в государственный баланс.



Наряду с этим "Казгидрогеология" займется комплексной цифровизацией гидрогеологической отрасли с внедрением автоматизированной системы мониторинга подземных вод.

"В рамках деятельности новой службы планируется также осуществить поисково-разведочные работы для увеличения объемов располагаемых подземных водных ресурсов в вододефицитных регионах Казахстана. При этом на постоянной основе будет проводиться работа по обеспечению населения и отраслей экономики подземной водой, в том числе для целей орошения", – говорится в официально сообщении.

Еще среди планов, подчеркивают специалисты, лицензировать деятельность по поиску, разведке подземных вод и бурению гидрогеологических скважин, а также провести практические работы по использованию геотермальных ресурсов подземных вод (альтернативный источник энергии) для нужд теплоэнергетики, тепличных и рыбоводческих хозяйств.

"Обозначенные меры позволят эффективно решать управленческие задачи в области водохозяйственной деятельности на всех уровнях", – заключили в пресс-службе.

О планах создания службы сообщалось в начале апреля 2024 года.

Кроме того, 12 февраля стало известно о том, что стране разработан новый Водный кодекс.