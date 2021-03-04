Дороги закрыли в семи областях Казахстана

В семи областях Казахстана из-за непогоды закрыты дороги, сообщает zakon.kz.

По данным МИИР, дороги закрыты в таких областях:

В Акмолинской области:

для всех видов автотранспорта на а/д:

1. "Жезказган-Петропавловск" км 377-536, уч. гр.Костанайской обл.-с.Бузулук.

2."Нур-Султан-Петропавловск" км 18-231, уч. Нур-Султан-Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").

В Актюбинской области:

1. для всех видов автотранспорта на а/д "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 92-257, уч. г.Эмба-г.Шалкар



2. для грузового и общественного видов автотранспорта на а/д "Самара-Шымкент" км 526-710, уч. ЗКО-с.Курашасай.

В Восточно-Казахстанской области:

для грузового и общественного автотранспорта на а/д:

1."Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ" км 105-123, уч. г.Шемонаиха -гр.РФ.

2."Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ" км 105-191, уч. г.Риддер-гр.РФ.

для грузового с прицепом и общественного автотранспорта на а/д:

3."Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ" км 15-102, уч. пов.с. Глубокое-г.Шемонаиха.

4."Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ" км 15-105, уч. п.Белоусовка-г.Риддер.

В Западно-Казахстанской области:

1. для грузового и общественного видов автотранспорта на а/д "Самара-Шымкент" км 394-526, уч. с.Жымпиты-гр.Актюбинской обл.

В Карагандинской области:

1. для всех видов автотранспорта на а/д "Жезказган-Петропавловск" км 142-252, уч. с.Сарлык-гр.Костанайской обл.

В Костанайской области:

1. для всех видов автотранспорта на а/д "Жезказган-Петропавловск" км 252-377, уч. гр.Карагандинской обл.-гр.Акмолинской обл.

В Северо-Казахстанской области:

для всех видов автотранспорта на а/д:

1. "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 68-132, уч. с.Возвышенка -с.Ильич

2. "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ" км 219-280, уч. с.Кишкенеколь-р.РФ.