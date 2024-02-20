В восьми областях Казахстана закрыли дороги
По состоянию на 09:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 8 областях.
Абайская область – 7 автодорог общей протяженностью 2174 километра (понижение температуры, сильный мороз – 40 градусов).
- По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) (метель, ветер, ограничение видимости).
- Омск – Майкапчагай – участок село Калбатау – село Кокпекты.
Восточно–Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 километров (понижение температуры, сильный мороз – 45 градусов)
- По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 километров (снег, метель, ветер, ограничение видимости).
- Алматы – Ташкент – Термез – село Кенен – село Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов); отсутствует.
Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 58 километров (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области).
- Алматы – Усть-Каменогорск – участок Ушарал – граница Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 103 километра (в связи с ухудшением погодных условий области Абай).
- Караганда – Аягоз – Бугаз – участок Каркаралинск – граница области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 километра (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).
- Жезказган – Петропавловск – граница области Улытау – Аркалык (для всех видов).
Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 километров (в связи с ухудшением погодных условий в области Абай).
- Омск – Майкапчагай – Кенжеколь – граница Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 километров (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз).
- Жезказган – Петропавловск – поселок Улытау – граница Костанайской области (для всех видов).
Также отмечено, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 419 единиц техники и 785 человек.
Ранее дороги были закрыты в девяти областях по стране.
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