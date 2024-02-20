В восьми областях Казахстана закрыли дороги

Из-за непогоды дороги остаются закрытыми в восьми областях Казахстана, об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 09:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 8 областях.

Абайская область – 7 автодорог общей протяженностью 2174 километра (понижение температуры, сильный мороз – 40 градусов).

По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) (метель, ветер, ограничение видимости). Омск – Майкапчагай – участок село Калбатау – село Кокпекты.

Восточно–Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 километров (понижение температуры, сильный мороз – 45 градусов)

По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 километров (снег, метель, ветер, ограничение видимости).

Алматы – Ташкент – Термез – село Кенен – село Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов); отсутствует.

Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 58 километров (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области).

Алматы – Усть-Каменогорск – участок Ушарал – граница Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 103 километра (в связи с ухудшением погодных условий области Абай).

Караганда – Аягоз – Бугаз – участок Каркаралинск – граница области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 километра (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).

Жезказган – Петропавловск – граница области Улытау – Аркалык (для всех видов).

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 километров (в связи с ухудшением погодных условий в области Абай).

Омск – Майкапчагай – Кенжеколь – граница Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 километров (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз).

Жезказган – Петропавловск – поселок Улытау – граница Костанайской области (для всех видов).

Также отмечено, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 419 единиц техники и 785 человек.

Ранее дороги были закрыты в девяти областях по стране.

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Кроме того, в семи областях Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение.