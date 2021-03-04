В Мьянме полицейские применили пистолеты-пулеметы против протестующих

В Мьянме 3 марта столкновения протестующих с полицией унесли жизни 38 человек после того, как правоохранители применили огнестрельное оружие, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это был самый страшный день с переворота 1 февраля. Погибли 38 человек, общее число жертв с 1 февраля превышает 50 человек", - сказала спецпосланник ООН Кристин Шранер Бургенер.

Дипломат добавила, что, как заключили эксперты на основании предоставленных ей активистами видеозаписей, полицейские при разгоне протестов применяли пистолеты-пулеметы.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета. Жители республики с начала февраля выходят на акции протеста, которые пресекаются полицией и силами безопасности.