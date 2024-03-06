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Слезоточивый газ применили полицейские против фермеров в Польше

протесты фермеров в Польше, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 21:00 Фото: скриншот видео
Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у здания сейма фермеров в Варшаве, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TVP, протест фермеров вышел из-под контроля и протестующие попытались проникнуть в здание парламента.

"В направлении полиции летела брусчатка, правоохранители ответили слезоточивым газом", – говорится в сообщении.

Несколько правоохранителей пострадали. Задержаны по меньшей мере несколько десятков человек.

Полиция сообщила протестующим, что их действия незаконны. Стражи порядка держат наготове водометы.

Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. 11 февраля польские фермеры напали на украинские грузовики с зерном.

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