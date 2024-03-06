Слезоточивый газ применили полицейские против фермеров в Польше

Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у здания сейма фермеров в Варшаве, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TVP, протест фермеров вышел из-под контроля и протестующие попытались проникнуть в здание парламента.

"В направлении полиции летела брусчатка, правоохранители ответили слезоточивым газом", – говорится в сообщении.

Несколько правоохранителей пострадали. Задержаны по меньшей мере несколько десятков человек.

Полиция сообщила протестующим, что их действия незаконны. Стражи порядка держат наготове водометы.

Polish police deploy tear gas against peaceful farmers protesting in Warsaw, Poland.



It reflects the consequences of electing an EU-aligned leader to govern the nation.



pic.twitter.com/AVsbCwVy6F — Jack (@jackunheard) March 6, 2024

Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. 11 февраля польские фермеры напали на украинские грузовики с зерном.