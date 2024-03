Согласно информации телеканала TVP, протест фермеров вышел из-под контроля и протестующие попытались проникнуть в здание парламента.

Несколько правоохранителей пострадали. Задержаны по меньшей мере несколько десятков человек.

Полиция сообщила протестующим, что их действия незаконны. Стражи порядка держат наготове водометы.

Polish police deploy tear gas against peaceful farmers protesting in Warsaw, Poland.



It reflects the consequences of electing an EU-aligned leader to govern the nation.



