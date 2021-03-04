В Казахстане на 43% возросла заболеваемость ВИЧ среди молодежи

За последние три года рост новых случаев ВИЧ инфекции составляет 43 %, сообщила на заседании Сената депутат Акмарал Альназарова, передает корреспондент zakon.kz.

Поводом для запроса послужили проблемы в организации сохранения здоровья молодого поколения. В Казахстане доля подростков и молодежи от 15 до 24 лет составляет не менее 20 %, что относит нашу страну к демографически молодой стране, - сказала Альназарова, озвучивая запрос на имя премьер-министра.

Несмотря на достигнутый прогресс в демографии, по ее словам, в Казахстане остаются актуальными вопросы охраны репродуктивного и психологического здоровья молодежи.

Так, значительно выше, чем в странах ОЭСР коэффициент подростковой рождаемости на 1000 девушек от 15 до 19 лет приходится 23 случаев родов против 4 в странах ОЭСР. За последние три года рост новых случаев ВИЧ инфекции в данной возрастной группе составил 43 %. Социологические опросы показали, что комплексные знания о путях передачи ВИЧ имеют только 9 % подростков, 60 не осведомлены о методах профилактики ИППП. 62,6 % заболевших молодых людей занимались самолечением, - объяснила депутат.

Она добавила, что соотношение числа разводов от числа браков на сегодня составляет 40 %, где в 20 % случаях причина расставания семейных пар является бесплодие, а по статистике суицидов Казахстан входит в топ 15 стран с критическим уровнем данного показателя.

По информации сенатора, в Казахстане с 2006 года работает 128 молодежных центров здоровья, но они являются подразделениями участковых поликлиник, а это сдерживает их развитие.

Существующие механизмы и объемы финансирования не стимулируют поликлиники работать с репродуктивными и психологическими проблемами молодежи. Ежегодный охват медицинским обслуживанием данной целевой аудитории от 15 до 24 лет не превышает 14 %. Просим рассмотреть создание условий для дальнейшего совершенствования и доступности службы оказания услуг для молодежи на основе международных стандартов, с созданием во всех областях и городах республиканского значения юридически самостоятельных центров молодежного здоровья. Это необходимо для оказания полноценной и качественной медицинской помощи, организацию санитарно-просветительской работы среди молодежи, предусмотреть соответствующие объемы финансирования, - заключила сенатор Акмарал Альназарова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан