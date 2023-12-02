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Сheck up самочувствия казахстанской молодежи

иллюстрация "Молодежь Казахстана" Фото: НИЦ Молодежь
Что волнует казахстанскую молодежь? Какие актуальные тренды, характерны для молодежной среды? Ответы на все эти актуальные вопросы были отражены в новом национальном докладе "Молодежь Казахстана – 2023", сообщает Zakon.kz.

Эксперт Научно-исследовательского центра "Молодежь" Мария Муратова  определила тенденции, которые, уже сейчас требуют к себе пристального внимания.

Взрослая молодежь продолжает иммигрировать

"В 2022 году впервые за длительный период Казахстан имеет положительное миграционное сальдо. Другими словами, в страну стало больше приезжать, чем уезжать. Радует, что положительная динамика складывалась в основном за счет молодых людей в возрасте 19–28 лет. Однако отрицательная динамика сохранилась среди подростков и в самой возрастной группе (29-34 года), на которую, к слову, приходится наибольшая доля эмигрантов. Это значит, что страну, к сожалению, покидают в первую очередь не студенты, а люди, уже определившиеся с профессией, имеющие опыт работы и выходящие постепенно на максимальные показатели производительности", – говорит эксперт.

Молодежь лидирует по тяжким преступлениям

По словам эксперта, при подготовке доклада выявилось, что на фоне общего сокращения количества выявляемых уголовных правонарушений наблюдается негативная тенденция по высокому количеству тяжких и особо тяжких преступлений. К сожалению, основная доля этой категории преступлений совершается молодежью в возрасте 14-34 года: 76,3% от всех лиц, совершивших тяжкие преступления, 69,8% – особо тяжкие преступления.

Из "демографической ямы" на "молодежный бугор".

Эксперт сообщает, что поведение молодежи на рынке труда характеризуется рядом негативных тенденций, среди которых низкая профориентационная мотивация, несоответствие запросам рынка труда, ожидания высокой зарплаты, не привлекательность госслужбы.

Эти факторы особенно важны в контексте того, что казахстанская молодежь впервые с 2010 г. переходит в стадию роста численности. Согласно данным, до 2021 года численность молодежи сокращалась, однако после начался рост, связанный с приходом в категорию молодежи многочисленных когорт, рожденных в 2000-е, и, наоборот, постепенное выбывание из рядов молодежи представителей малочисленных групп, рожденных в 1990-е. При этом согласно прогнозам, рост численности молодежи будет продолжаться в ближайшие десятилетия. Одним словом, на рынке труда.

Чем старше, тем больше разводов

"В 2022 году показатели разводимости у мужчин составили 21 985 человек, у женщин – 27 048. Пиковые показатели по числу разводов приходятся на наиболее возрастную группу молодежи (29-34 года). Если, в целом, соотношение браков к разводам по всей молодежи составляет приблизительно 4-4,5 к 1, то в данной возрастной группе соотношение 1,5-2 к 1", – сообщает эксперт.

Материнство взрослеет

"Распределение рождаемости в разрезе возраста матерей явно указывает на тенденцию отложенных рождений (когда рождение ребенка чаще откладывается молодыми женщинами на более поздний возраст). Явной иллюстрацией этого выступает тот факт, что около трети (32%) новорожденных приходится на возрастную группу 29-34 года. Наоборот, наиболее низкие показатели коэффициента рождаемости наблюдаются в возрастной группе до 20 лет. Средний возраст матери при рождении ребенка составляет 29,5 лет. В целом, имеет место тенденция увеличения среднего возраста матери. При этом показатели рождаемости высокие, и они растут. Так, в среднем молодая женщина рожает более двух детей. В 2022 году этот показатель был равен 2,7 ребенка; в 2021 году – 2,62; в 2020 году – 2,58."

Отметим, что национальный доклад "Молодежь Казахстана" – это единственный в стране аналитический документ, где на ежегодной основе проводится всестороннее исследование важнейших показателей развития молодежи. Отметим, что доклад составляется по заказу Министерства культуры и информации РК. Главной задачей является предоставление информации о состоянии молодежной политики как государственным органам, так и обществу в целом.

Со всеми результатами исследований НИЦ "Молодежь" можете ознакомиться на сайте eljastary.kz.

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