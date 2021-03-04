Необходимость пробивки улиц объяснили в Алматы

Руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов высказался о планах по пробивке ряда улиц в мегаполисе, передает zakon.kz.

По его словам, пробивка улиц - это не просто желание проектировщиков и города.

Основная задача всех автомобильных дорог - это обеспечить нормальное транспортирное сообщение между районами и территориями, сделать их более удобными и эффективными в плане транспортного проезда по ним. Сейчас многие горожане возмущаются, почему некоторые улицы широкие и так далее. Однако улицы имеют стандарт определенного уровня. Он определяет пропускную способность той или иной улицы. И на основании этого производится расчет размещение длинны трассы для перспективной укладки как инженерной инфраструктуры, так и обеспечения строительства автомобильных дорог, - сказал Ахмеджанов.

Все требования, предусмотренные в Генплане Алматы, должны быть реализованы в тот расчетный период, на который утверждается этот документ. Иными словами, если пробивка улицы запланирована на краткосрочный период, то это должно быть осуществлено не более чем за 10 лет.