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Когда завершат пробивку улицы Саина в Алматы

Когда завершат пробивку улицы Саина в Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда в мегаполисе закончат пробивку улицы Саина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом аким сообщил на встрече с жителями Алатауского района 26 июля.

"По пробивке улицы Саина: планируется открыть движение транспорта до конца текущего года. По транспортной развязке на пересечении улиц Монке би и Акын Сара также до конца 2023 года планируется открыть движение по всем направлениям", – сказал Ерболат Досаев.

В целом, в июле этого года средний ремонт начали в 12 микрорайонах с охватом 63 улиц протяженностью 60 км. Завершить эти работы планируют в ноябре текущего года. 

Сейчас дорожные работы идут в микрорайонах Алгабас, Карасу и по улице Саина – между Монке би и улицы вдоль БАКа.

Ранее сообщалось, что ремонт на улице Саина в Алматы продолжается и реверсивное движение пока не отменили.

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Тамила Языкова
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