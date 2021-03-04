Житель Павлодара устроили переполох в Торговом доме

Павлодарец своими действиями переполошил покупателей и администрацию торгового дома, передает zakon.kz.

В одном из торговых домов по ул. Камзина мужчина решил через киви-кошелек пополнить баланс мобильного телефона. Но пополнить баланс ему не удалось, так как он неправильно набрал свой номер. Денежные средства, конечно же, терминал не выдал обратно. Со злости мужчина ударил терминал, от его действий сработала кнопка экстренного вызова. На место сразу же приехали сотрудники охранного агентства, которые своим видом вызвали ажиотаж среди покупателей, - рассказали в ДП области.

Инцидент разрешился благополучно, ни люди, ни терминал не пострадали.