Кадеты в Павлодаре устроили бой без правил

В кадетской школе Павлодара произошла массовая драка. В результате разборок пострадали трое несовершеннолетних. Подробности инцидента озвучили Zakon.kz в пресс-службе региональной полиции.

На опубликованных кадрах одни кадеты врываются в кабинет и начинают избивать других учащихся, не забывая переворачивать столы со стульями.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области уточнили, что 16 мая 2024 года поступил вызов о том, что в школе "Жас сарбаз" учащийся получил телесные повреждения.

"Как оказалось, в одном из кабинетов школы произошла драка, в ходе которой трое несовершеннолетних учащихся получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Также сказано, что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Обстоятельства выясняются, назначены экспертизы. Проводятся следственные действия. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В Управлении здравоохранения Павлодарской области подчеркнули, что один из несовершеннолетних до сих пор находится в больнице.

"Пострадавший госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом скуловой кости. Состояние при поступлении средней степени тяжести. Подросток готовится к выписке". Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

В феврале 2024 года сообщалось о массовой драке в ночном клубе Шымкента. Тогда один человек получил ножевое ранение.