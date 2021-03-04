Специалист предупредил, какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять, передает zakon.kz.

Как рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, не стоит хранить во входящих или в черновиках информацию о паролях, персональные данные, а также сообщения, которые могут навредить вашей репутации или репутации ваших близких. Также надо удалять и сервисные сообщения: временные пароли и ссылки финансовых сервисов, коды авторизации социальных сетей или интернет-магазинов..

Он напомнил, что многим приложениям для работы требуется не только память телефона, но и список контактов, и текст смс-сообщений. Обычно приложения запрашивают такой доступ, чтобы не тревожить пользователя в случае смс-авторизаций.

Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к смс через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку смс в самое уязвимое пространство, - поясняет эксперт.

Как правило, большое количество ключей работают не дольше одной минуты. Однако в некоторых случаях мошенники могут представиться вашим именем в службе поддержки какого-то сервиса и составить легенду, исходя из смс-истории пользования сервисом, а далее - получить доступ к вашему аккаунту.

Также стоит учесть, что в некоторых операционных системах есть корзина, которая не очищается самостоятельно.

Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими смс-сообщениями, - заключил Щельцин.