Американские пилоты развернули самолет из-за странного сообщения в телефоне пассажира

Рейс авиакомпании American Airlines был сорван из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Primera Hora, инцидент случился 3 июля на борту, который вылетел из Пуэрто-Рико в Даллас.

"Примерно через полчаса после взлета одна из пассажирок самолета увидела в телефоне попутчика сообщение с аббревиатурой RIP ("Покойся с миром"). Она расценила это как угрозу взрыва и доложила о произошедшем бортпроводнику", – говорится в сообщении.

В итоге пилоты развернули лайнер и приземлились в аэропорту вылета.

Во время разбирательств оказалось, что пассажир получил сообщение с выражением соболезнований в связи с кончиной члена семьи.

Ранее в России совершил жесткую посадку самолет с парашютистами. Он приземлился через 16 минут после взлета из-за неисправности двигателя. Пострадали десять человек.