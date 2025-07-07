Американские пилоты развернули самолет из-за странного сообщения в телефоне пассажира
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Рейс авиакомпании American Airlines был сорван из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Primera Hora, инцидент случился 3 июля на борту, который вылетел из Пуэрто-Рико в Даллас.
"Примерно через полчаса после взлета одна из пассажирок самолета увидела в телефоне попутчика сообщение с аббревиатурой RIP ("Покойся с миром"). Она расценила это как угрозу взрыва и доложила о произошедшем бортпроводнику", – говорится в сообщении.
В итоге пилоты развернули лайнер и приземлились в аэропорту вылета.
Во время разбирательств оказалось, что пассажир получил сообщение с выражением соболезнований в связи с кончиной члена семьи.
Ранее в России совершил жесткую посадку самолет с парашютистами. Он приземлился через 16 минут после взлета из-за неисправности двигателя. Пострадали десять человек.
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