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Мир

Американские пилоты развернули самолет из-за странного сообщения в телефоне пассажира

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 16:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Рейс авиакомпании American Airlines был сорван из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Primera Hora, инцидент случился 3 июля на борту, который вылетел из Пуэрто-Рико в Даллас.

"Примерно через полчаса после взлета одна из пассажирок самолета увидела в телефоне попутчика сообщение с аббревиатурой RIP ("Покойся с миром"). Она расценила это как угрозу взрыва и доложила о произошедшем бортпроводнику", – говорится в сообщении.

В итоге пилоты развернули лайнер и приземлились в аэропорту вылета.

Во время разбирательств оказалось, что пассажир получил сообщение с выражением соболезнований в связи с кончиной члена семьи.

Ранее в России совершил жесткую посадку самолет с парашютистами. Он приземлился через 16 минут после взлета из-за неисправности двигателя. Пострадали десять человек.

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Андрей Дюсупов
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