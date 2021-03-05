В связи с неблагоприятными погодными условиями школьников и студентов Нур-Султана перевели на дистанционное обучение, сообщает zakon.kz.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует, по решению Управления образования 05 марта 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в школах для учащихся с 0- по 11-ые классы I смены, а также для студентов колледжей 1-2 курсов переходят на дистанционный формат обучения, - говорится в сообщении.

В городе ожидаются метель и сильный ветер 15-20 м/с.