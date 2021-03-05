Как Ельцин выбирал преемника, рассказал политтехнолог

Политтехнолог Глеб Павловский, сотрудничавший с Кремлем во время второго президентского срока Бориса Ельцина, раскрыл детали выбора им своего преемника, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что критерии были только в голове у Ельцина. Подбор политтехнологов не играл никакой роли.

Это было суверенное решение Ельцина, где никаких критериев не было, все происходило явочным порядком, - сказал Павловский.

Он добавил, что поначалу, в 1997 году, на роль преемника выдвинулся Борис Немцов.

Мы занимались его раскруткой, и уже к лету 1997 года его рейтинг превысил рейтинг Зюганова. Но тут началась война против него со стороны двух медиаолигархов, контролировавших телевидение - Владимира Гусинского и Бориса Березовского. Примерно за год они его уничтожили как кандидата в президенты, - рассказал он.

Павловский рассказал, что затем начался поиск Ельциным преемника среди силовиков - "интеллигентных силовиков", первым из которых оказался Евгений Примаков, в 1990-х возглавлявший Службу внешней разведки.

Получилось так, что этот интеллигентный силовик оказался слишком удачной находкой. Он очень быстро стал популярен и повел себя независимо от Ельцина. Тому это не нравилось, - пояснил политтехнолог.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента тогдашнего премьер-министра, бывшего директора ФСБ Владимира Путина.