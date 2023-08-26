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Умер экс-руководитель администрации Бориса Ельцина

Умер экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Фото: yeltsin.ru
Умер бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. Ему 10 июля 2023 года исполнилось 87 лет, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти отца подтвердила дочь экс-чиновника. По ее словам, это произошло 25 августа 2023 года.

"Да, папа умер утром, вчера", – сказала дочь Сергея Филатова официальному сетевому изданию правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" 26 августа.

О смерти экс-чиновника высказался российский писатель, юрист, политический деятель, журналист Герман Садулаев в своем Telegram-канале:

"Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас – бессменный организатор и вдохновитель Липок. Липки – уникальный литературный эксперимент. Едва ли не вся современная литература прошла через Липки. Сергей Александрович был очень добр к нам. Хотя наверное не всегда соглашался с нашей позицией. Он любил нас. Прилепина, Шаргунова, меня. У меня остались только добрые воспоминания и благодарность".

Сергей Александрович Филатов – российский государственный, политический и общественный деятель, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

С 1993 по 1996 год он был руководителем Администрации президента РФ, а также председателем Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ и председателем комиссии при президенте РФ по государственным премиям в области литературы и искусства.

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