Как успокоить агрессивного ребенка

Наверняка в каждом школьном классе были как спокойные мальчики, так и задиры, драчуны. Если у первых энергия уходит в основном на учебу и среди них чаще всего много отличников, то «плохие» мальчики даже при всем желании не могут долго сидеть за уроками, им нужно куда-то девать огромный запас энергии. Хорошо, если ребенок просто активный. а что делать, если он агрессивен? Ответ на вопрос узнал корреспондент zakon.kz.

Психолог, коуч, ментор Владимир Косинцев напомнил всем, что активные, гиперактивные и агрессивные дети - не одно и то же.

Если речь идет об агрессивных детях и подростках, важно понять причину их эмоциональных реакций на внешние стимулы-раздражители, которые вызывают соответствующие реакции. В данном контексте необходимо рассматривать каждый случай индивидуально, - убежден психолог.

Папа троих детей, телеоператор Нурсултан Аймдосов убежден, что вердикты " активный и агрессивный" ребенку-мальчику "выдают" мамы, чаще одинокие.

В полных семьях такие оценки гораздо реже слышишь. Активность и агрессия у маленького мужчины - это ответная реакция на раздражения внешнего мира. Какие это раздражения? Вот вопрос вопросов! Не последнее место здесь занимает "Яжмать", - отметил Нурсултан.

Специалисты утверждают, что способов снять агрессию ребенка немало. К примеру, ЮНИСЕФ в своих рекомендациях поясняет, что для коррекции агрессивного поведения детей годятся примерно те же способы, что и для предупреждения. Для ребенка такого типа одно лишь ласковое слово может снять его озлобление.

Не считайте такого ребенка «испорченным». Если вы начинаете так думать, у вас может возникнуть чувство отчуждения, неприятия ребенка. Это обязательно почувствует и он, а ощущение одиночества среди самых близких может привести к тому, что ребенок станет еще более трудным. Если вам сложно справиться с агрессией ребенка, попробуйте обратиться за помощью к специалистам: врачам-психотерапевтам и психоневрологам, психологам, педагогам, - отметили в международной организации.

Еще один действенный способ усмирить агрессию и направить энергию ребенка в правильное русло - отдать его в спорт. Единоборства, бокс, силовые виды спорта не только помогут направить силы ребенка в правильное русло, в будущем обеспечат ему отличную карьеру, яркие победы и признание, но и воспитают в нем хорошие качества.

В зависимости от состояния здоровья и физиологии, одним детям подойдет более щадящий вариант физических упражнений и нагрузок, кому-то нужно заниматься спортом более интенсивно, чтобы минимизировать последствия внутренних травм, которые привели его к агрессивным реакциям и компенсации аутоагрессии через деструктивное поведение, - рекомендует психолог.

Совет специалиста подтверждается опытным путем.

В секции есть другие мальчики, во-первых. Во-вторых, есть Мужчина-тренер, который завоевывает в голове у нашего мальчика авторитет и дает установки на Жизнь. А именно: как применять силу, на кого, кого защищать, учит думать головой, не кулаком, - пояснил из своего опыта Нурсултан Аймдосов.

Снятие агрессии у ребенка требует комплексного подхода. Но самое главное в любой семье – любовь и гармония в отношениях между супругами, доверительные отношения между родителями и детьми, что позволит не допускать агрессии и неразрешимых проблем.

Альберт Ахметов