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Полицейским пришлось вспомнить приемы самбо, чтобы успокоить агрессивного костанайца

полицейским пришлось вспомнить приемы самбо, чтобы успокоить агрессивного костанайца, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 19:05 Фото: Zakon.kz
Житель Костаная неправильно припарковал авто, а после агрессивно отреагировал на замечание полицейских. За это получил сразу два штрафа, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 марта по пр. аль-Фараби.

"Водитель автомобиля LADA Granta нарушил правила стоянки авто, патрульные полицейские сделали ему замечание. Однако мужчина не согласился с нарушением ПДД и стал агрессивно бросаться на сотрудников. Для прекращения противоправных действий полицейские применили приемы самбо", – говорится в сообщении МВД.


За содеянное костанаец понес административное наказание сразу по двум фактам. За неповиновение законным требованиям полицейских ему назначили штраф в размере 110 тыс. тенге, а за нарушение правил остановки – 18 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что 20 марта полицию Казахстана перевели на усиленный вариант несения службы. По данным МВД, по республике на службу заступили свыше 22 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

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Тамила Языкова
Костанай
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