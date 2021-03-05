Лев прокатился по улицам Караганды

В казахстанских соцсетях появились фотографии, на которых снят молодой лев или львица, выглядывающая из окна легкового автомобиля, сообщает zakon.kz.

Фотографии сделаны в Караганде. Царь зверей сидит на заднем сиденье красной иномарки и с интересом оглядывает улицы. На переднем сиденье видны улыбающиеся водитель и пассажир.

Комментаторы разделились на "Бозе, какой сладкий" и на "Какой ужас - это беспредел".

В пресс-службе министерства экологии прокомментировали фотографии.

В последнее время в стране участились ситуации с содержанием диких животных в домашних условиях. Это за гранью разумного. Диким животным не место в домах людей. Это жестоко по отношению к ним и, как минимум, опасно для окружающих. Пришло время законодательно предотвращать такие факты. В отношении людей, держащих у себя экзотических животных, а также тех, кто создает условия для этого, нужно определить строгую меру ответственности. Подобные факты мы намерены всесторонне изучать и пресекать. пресс-секретарь министерства экологии Самал Ибраева

Она добавила, что областная инспекция по животному миру, будет изучать данный факт.

В феврале текущего года стало известно, что мужчина в крестьянском хозяйстве Алматинской области держал у себя льва.

А летом прошлого года в Комитете лесного хозяйства рассказали о льве, которого поймали в Мангистауской области. О не боялся людей, из чего был сделан вывод, что животное – домашнее.