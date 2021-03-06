Украина призвала США ввести всеобъемлющие санкции против РФ

Украина призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России "новый всеобъемлющий санкционный режим", который бы включал ограничения против газопровода "Северный поток-2", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

С таким обращением выступила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Свириденко, передает.

Для нас крайне важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в "нормандском" и "минском формате", чтобы сделать их наиболее эффективными, США, ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии, — заявила она.

Свириденко добавила, что украинская сторона заинтересована в наращивании военного сотрудничества с американцами. По ее мнению, Украине и США необходимо противостоять "киберугрозам, информационным атакам и пропаганде".