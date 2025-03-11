#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
488.53
531.91
5.68
Мир

США незамедлительно возобновят военную помощь Украине

США, Украина, военная помощь , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 23:39 Фото: Telegram/ermaka2022
США незамедлительно возобновят разведывательную и военную помощь Украине. Об этом по итогам переговоров в Джидде заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Американская сторона информацию подтвердила, сообщает Zakon.kz.

Ермак также сообщил, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней при условии выполнения этого же условия со стороны России.

Разъяснения дал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон проведет переговоры с Кремлем в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио добавил, что мяч в вопросе мира на стороне России.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта между украинской и американской делегациями 11 марта стартовали в Джидде (Саудовская Аравия). 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию перед встречей США и Украины
Мир
07:58, 11 марта 2025
Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию перед встречей США и Украины
Администрация Трампа может наполовину сократить бюджет на исследования в NASA
Мир
06:59, 11 марта 2025
Администрация Трампа может наполовину сократить бюджет на исследования в NASA
Король Чарльз III показал музыкальный плейлист и назвал имя любимой певицы
Мир
06:28, 11 марта 2025
Король Чарльз III показал музыкальный плейлист и назвал имя любимой певицы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: