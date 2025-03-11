США незамедлительно возобновят военную помощь Украине

США незамедлительно возобновят разведывательную и военную помощь Украине. Об этом по итогам переговоров в Джидде заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Американская сторона информацию подтвердила, сообщает Zakon.kz.

Ермак также сообщил, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней при условии выполнения этого же условия со стороны России.

Разъяснения дал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон проведет переговоры с Кремлем в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио добавил, что мяч в вопросе мира на стороне России.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта между украинской и американской делегациями 11 марта стартовали в Джидде (Саудовская Аравия).