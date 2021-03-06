Мужчина с ножом ворвался в актаускую стоматологию и украл из кассы деньги

6 марта 2021, 21:41
Фото: lada.kz

Неизвестный с ножом ворвался в актаускую стоматологию, передает zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, 6 марта около 15:30 вооруженный ножом мужчина украл 200 тысяч тенге из кассы стоматологии в 11 микрорайоне Актау.

Отмечается, что камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный мужчина зашел в стоматологию, угрожая сотрудникам ножом. Он забрал из кассы 200 тысяч тенге, а после этого скрылся в неизвестном направлении.

По информации сотрудников стоматологии, подозреваемого уже задержали.

Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий Департамента полиции Мангистауской области.


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