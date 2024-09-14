В Астане мужчина украл кассу с деньгами из компьютерного клуба

В Астане мужчина вынес кассовый ящик с деньгами из компьютерного клуба и был задержан, сообщает Zakon.kz.

Полицейские района Алматы во время оперативно-розыскных мероприятий установили 37-летнего жителя города, подозреваемого в краже кассового аппарата.

Ночью мужчина зашел в помещение, и воспользовавшись отсутствием сотрудника на ресепшене, демонтировал и забрал ящик с деньгами.

Сотрудники полиции, изучив записи с камеры видеонаблюдения, установили личность злоумышленника. Выйдя из клуба, он сломал ящик, откуда похитил 200 тысяч тенге.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.





Департамент полиции убедительно рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять рабочие места без присмотра, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.