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В Астане мужчина украл кассу с деньгами из компьютерного клуба

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 10:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане мужчина вынес кассовый ящик с деньгами из компьютерного клуба и был задержан, сообщает Zakon.kz.

Полицейские района Алматы во время оперативно-розыскных мероприятий установили 37-летнего жителя города, подозреваемого в краже кассового аппарата.

Ночью мужчина зашел в помещение, и воспользовавшись отсутствием сотрудника на ресепшене, демонтировал и забрал ящик с деньгами.

Сотрудники полиции, изучив записи с камеры видеонаблюдения, установили личность злоумышленника. Выйдя из клуба, он сломал ящик, откуда похитил 200 тысяч тенге.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.


Департамент полиции убедительно рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять рабочие места без присмотра, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.

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