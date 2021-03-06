Найден способ сделать слепых зрячими

Слепые люди могут получить шанс "обрести зрение", передает zakon.kz.

Как сообщает Росбалт, это станет возможно благодаря новой разработке ученых.

Специалисты изобрели имплантат сетчатки с 10,5 тыс. электродов, который поможет незрячим ориентироваться в пространстве. Конечно, разработка не вернет зрение полностью, однако слепые люди смогут видеть точки, которые образуют силуэты объектов, а после обучения - распознавать конкретные предметы.

Как пишет EurekAlert, имплантат шириной примерно 1 см будет устанавливаться непосредственно на сетчатку.

Механизм работы такой - встроенная в умные очки камера фиксирует изображения в поле зрения человека, отправляет данные на микрокомпьютер в очках, после чего программа преобразует полученные данные в световые сигналы и передает на электроды в имплантате, которые стимулируют сетчатку. В итоге человек видит упрощенную черно-белую схему изображения.

По словам ученых, для людей с искусственным зрением мир будет похож на ночное небо - соединив точки-звезды, они смогут увидеть созвездия. При этом расположение точек будет меняться в реальном времени вместе с объектами в поле зрения - оно охватывает 45 градусов.

Отмечается, что пока эта технология не опробована на людях, но ученые уже готовы начать клинические испытания.