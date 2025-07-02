Глухота больше не приговор: найден способ вернуть слух с рождения

Ученым впервые удалось восстановить слух у людей с врожденной глухотой с помощью генной терапии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля 2025 года сообщил журнал Nature Medicine.

В исследовании говорится, что уже через месяц после инъекции пациенты начали различать звуки, а спустя полгода уровень слышимости улучшился с 106 до 52 децибел.

В клиническом исследовании участвовали 10 человек в возрасте от 1 до 24 лет. У всех была редкая мутация в гене OTOF, из-за которой организм не вырабатывал белок, необходимый для передачи звуковых сигналов от уха к мозгу. Ученые использовали модифицированный вирус, чтобы доставить работающую версию гена прямо во внутреннее ухо.

Наиболее эффективные результаты показали дети. Одна 7-летняя девочка полностью восстановила слух и уже через 4 месяца начала свободно разговаривать". Взрослые участники также продемонстрировали устойчивое улучшение.

Побочные эффекты были минимальны, серьезных осложнений не зарегистрировано.

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