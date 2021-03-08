СМИ сообщают о новой угрозе для Европы

Пандемия и вынужденная самоизоляция в Испании и в ряде других европейских стран привели к резкому спаду рождаемости, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в Испании уровень рождаемости в декабре и январе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 22,6%.

Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало, чтобы сделать точный прогноз на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным, - цитирует газета El Pais директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.

Отмечается, что подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах.

В декабре в Италии количество новорожденных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 21,6%. Во Франции в январе уровень рождаемости упал на 13%.

Как отмечается, среди основных факторов, заставивших людей временно отложить решение о создании семьи, авторы публикации выделили резкое сокращение рабочих мест и высокую смертность от коронавирусной инфекции.