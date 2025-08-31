Маск в очередной раз предсказал вымирание Европы
Фото: NASA/Aubrey Gemignani
Американский миллиардер Илон Маск уверен, что Европу ждет вымирание, в случае если не повысится уровень рождаемости, сообщает Zakon.kz.
Об этом он заявил 30 августа, комментируя сообщение американского сенатора Майка Ли, который привел статистику по числу смертей и рождаемости в Шотландии.
Согласно данным, с января по июль 2025 года в стране родилось 26,3 тыс. человек, в то время как количество смертей составило 35,2 тыс.
"Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к показателю воспроизводства, Европа вымрет", – написал он в соцсети X.
