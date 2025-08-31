#АЭС в Казахстане
Маск в очередной раз предсказал вымирание Европы

Фото: NASA/Aubrey Gemignani
Американский миллиардер Илон Маск уверен, что Европу ждет вымирание, в случае если не повысится уровень рождаемости, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил 30 августа, комментируя сообщение американского сенатора Майка Ли, который привел статистику по числу смертей и рождаемости в Шотландии.

Согласно данным, с января по июль 2025 года в стране родилось 26,3 тыс. человек, в то время как количество смертей составило 35,2 тыс.

"Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к показателю воспроизводства, Европа вымрет", – написал он в соцсети X.

Ранее Илон Маск на своей странице в соцсети X раскритиковал Wikipedia. Таким образом он ответил на комментарий сооснователя онлайн-энциклопедии Ларри Сэнгера, в котором тот написал о необъективности платформы. Маск согласился с тем, что она не подходит для проверки фактов.

Андрей Дюсупов
Откуда взялись слухи о смерти Трампа
Мир
07:44, Сегодня
Откуда взялись слухи о смерти Трампа
Путин прибыл в Китай
Мир
06:53, Сегодня
Путин прибыл в Китай
